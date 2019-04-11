Владелец группы компаний «БиК» избежал тюрьмы за аферы с землей в центре Воронежа

СЕГОДНЯ 17:39 2019-04-11T17:39:05+03:00

По данным суда, Дмитрий Большаков незаконно получил право собственности на два участка на улицах Кольцовской и Студенческой

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Воронежский областной суд вынес приговор по двух уголовным делам, возбужденным в отношении владельца группы компаний «БиК» Дмитрия Большакова. Его обвиняли по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Приготовление к мошенничеству»

По данным суда, бизнесмен в 2015 году незаконно оформил в собственность два земельных участка. Его матери принадлежала земля на улице Кольцовской. Большаков ухитрился расширить этот участок с 1980 до 2387 квадратных метров, не имея на это никаких законных оснований. Кроме того, он предоставил поддельный протокол общего собрания собственников квартир двух домов на улице Студенческой о якобы кадастровой ошибке. Если бы эту филькину грамоту признали законной, плошадь, которую бизнесмен планировал использовать для строительства многоэтажки, могла расшириться уже до трех тысяч «квадратов». Общий ущерб казне мог составить 3,8 миллиона рублей.

Большаков долго не признавал свою вину и лишь недавно пошел на сотрудничество со следствием. Суд учел, что земля вернулась прежним владельцам. В итоге бизнесмена решили не сажать в тюрьму, а ограничиться годом и восемью месяцами условно с двумя годами испытательного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU