2019-04-11T17:11:09+03:00
Общество

Воронежские медорганизации в 2018 году из-за «приписок» попали под санкции на 287 тысяч рублей

В этом году санкции уже применены на 22 тысячи рублей
Олег ИВАНОВ
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Мы уже сообщали, что прокуратура Воронежской области во время проверки местных больниц выявила системную фальсификацию сведений об оказании медицинских услуг. Только в ходе выборочной проверки вскрылось больше 600 фактов подделок сведений об оказанных медицинских услугах. Вместе с тем, страховым организациям выставлялись счета за обследования, которых на самом деле не было.

В ТФОМС Воронежской области сообщили, что в системе ОМС региона ежегодно проводится до полумиллиона экспертных мероприятий по вопросам соблюдения объемов, сроков, качества и условий оказания медицинской помощи.

В были рассмотрены 182 299 обращений воронежцев, проведены 289 экспертных мероприятий по письменным жалобам. В том числе были проведены 99 экспертиз по фактам жалоб на недостоверную информацию о перечне и стоимости оказанной медицинской помощи, которую воронежцам позволил обнаружить электронный сервис сайта ТФОМС «Сведения о перечне и стоимости медицинских услуг».

За 2018 год регистрацию в «Личном кабинете» сайта ТФОМС прошли 6188 граждан, 5797 – воспользовались сервисом и сделали 15 168 запросов о перечне и стоимости оказанных медицинских услуг. К 1 марта 2019 года еще 541 воронежец направил 1178 запросов о стоимости оказанных медуслуг.

- Количество жалоб граждан на несоответствие информации об оказанной им медицинской помощи, обнаруженное благодаря электронному сервису, в 2018 году составило 113, - сообщили в ТФОМС. По их результатам к медицинским организациям применены санкции на общую сумму 287 730,62 руб.

За три месяцы 2019 года в фонд и СМО поступило 18 аналогичных обращений. Санкции уже применены на сумму 22 998,14 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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