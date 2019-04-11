Известный воронежский критик почитает детворе сказки Андерсена под музыку
Новая встреча с литературными персонажами ждет ребят в конце апреля
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Волшебные музыкально-литературные вечера в Воронежском концертном зале продолжат «Сказки Андерсена». Три произведения писателя «Соловей», «Девочка со спичками» и «Голый король» под аккомпанемент симфонического оркестра ВКЗ прочитает воронежский критик, профессор Бронислав Табачников. В программе прозвучат музыкальные фрагменты из произведений Шуберта, Шумана, Сен-Санса.
Вечер пройдет в Воронежском концертном зале 29 апреля в 19.00 (6+).
ИСТОЧНИК KP.RU