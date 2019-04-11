В центре Воронежа на месяц закрыли шаверму

СЕГОДНЯ 16:54 2019-04-11T17:03:27+03:00

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Специалисты Роспотребнадзора проверили работу шавермы, располагающейся по адресу: улица Станкевича, 40. И ужаснулись. Нарушений санитарного законодательства обнаружили массу.

У шавермы не было отдельной от жилого дома канализации. Вытяжная труба выступала над крышей меньше, чем на один метр. В холодильных камерах и на кухонных столах обнаружили землю (!), еду хранили в грязной таре. В торговом зале и кухне за холодильниками, под разделочными столами и за шкафами санитарные врачи увидели грязь и крошки. Из-за этих безобразий могли возникнуть пищевые отравления и кишечные заболевания.

Материалы проверки отправили в Советский районный суд для принятия решения о временном закрытии шавермы. В итоге заведения закрыли на 30 суток. За это время в шаверме обязаны навести порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU