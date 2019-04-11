2019-04-11T16:43:44+03:00
Общество

Мэр Воронежа рассказал, почему этой весной город не поплыл

Удалось заранее подготовиться к таянию снега
Станислав ШЕВЧЕНКОМаксим ГОРОХОВ
Поделиться:
В этом году озер на дорогах мы не заметили.В этом году озер на дорогах мы не заметили.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

Мэр Воронежа Вадим Кстенин на встрече с редакторами воронежских СМИ рассказал, почему этой весной мы мало слышали о подтопленных улицах.

- Не так давно мы создали новое муниципальное учреждение по обслуживанию ливневок ("Городская дорожная служба" - прим.). Благодаря его работе фактически нигде "не поплыли", - отметил мэр. – Было 120 мест, где могло появиться подтопление. Но мы провели превентивные мероприятия – и снег вывезли, и водоотводные каналы прокопали. Считаю, получилось отработать неплохо. Особенно показательный пример – авария на водоводе на Антонова-Овсеенко. Все видели, какие там шли потоки воды. Если бы к этому моменту ливневка не была прочищена, последствия были бы более серьезные.

Как рассказал Вадим Кстенин, предприятие и ремонтирует колодцы, и прочищает их, и асфальтирует участки вокруг.

- Частные инвесторы рассматривают вопрос концессии ливневки, но не совсем понятно, как они будут на ней зарабатывать. Есть вариант установить тариф на технологическое присоединение к сетям ливневой канализации для застройщиков. Вырученные деньги пойдут на реконструкцию сетей, - добавил мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владелец группы компаний «БиК» избежал тюрьмы за аферы с землей в центре Воронежа
Директор воронежского музея "Костенки" прокомментировал обвинения в растрате
Воронежские медорганизации в 2018 году из-за «приписок» попали под санкции на 287 тысяч рублей
Известный воронежский критик почитает детворе сказки Андерсена под музыку
В центре Воронежа на месяц закрыли шаверму
Под Воронежем на пожаре погибла женщина
Под Воронежем пропал 13-летний мальчик
Воронежские школьники будут нести вахту у Знамени Победы
Под Воронежем «ДАФ» врезался в «Ладу»: ранены женщина и семилетний мальчик
В Воронежской области 10-летний мальчик хотел помыть руки в реке, сорвался и утонул
Третья волна лжеминирований в Воронеже накрыла 12 школ, облДуму и торговые центры
В Воронеже девушка на «Форде» сбила подростка, который переходил дорогу по «зебре»
Руководители региона: «Мы преклоняемся перед мужеством и стойкостью узников»
С 13 апреля в Воронеже начнут курсировать дачные автобусы
В Воронеже "заминировали" шесть школ и торговый центр
Воронежского мажора, сбившего курсанта МЧС, обсуждали в Госдуме
Воронежские парки "Дельфин" и "Танаис" могут получить новую жизнь за деньги инвесторов
Жительница Воронежа перевела 15 тысяч мошенникам, которые взломали страницу ее приятельницы
Мэр Воронежа и губернатор выразили соболезнования близким Льва Кройчика
В администрацию Воронежа поступило сообщение о минировании
Мать водителя, сбившего курсанта МЧС в Воронеже: "Во время ДТП сын видел перед собой реку"
Под Воронежем рецидивист вытащил сверток с деньгами из-под подушки спящей пенсионерки
В Ленинском районе Воронежа на 40 улицах «подстригут» деревья
Владимир Винокур спародирует воронежцам Киркорова, Лепса и Лещенко