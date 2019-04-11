Мэр Воронежа рассказал, почему этой весной город не поплыл

СЕГОДНЯ 16:41 2019-04-11T16:43:44+03:00

В этом году озер на дорогах мы не заметили. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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Мэр Воронежа Вадим Кстенин на встрече с редакторами воронежских СМИ рассказал, почему этой весной мы мало слышали о подтопленных улицах.

- Не так давно мы создали новое муниципальное учреждение по обслуживанию ливневок ("Городская дорожная служба" - прим.). Благодаря его работе фактически нигде "не поплыли", - отметил мэр. – Было 120 мест, где могло появиться подтопление. Но мы провели превентивные мероприятия – и снег вывезли, и водоотводные каналы прокопали. Считаю, получилось отработать неплохо. Особенно показательный пример – авария на водоводе на Антонова-Овсеенко. Все видели, какие там шли потоки воды. Если бы к этому моменту ливневка не была прочищена, последствия были бы более серьезные.

Как рассказал Вадим Кстенин, предприятие и ремонтирует колодцы, и прочищает их, и асфальтирует участки вокруг.

- Частные инвесторы рассматривают вопрос концессии ливневки, но не совсем понятно, как они будут на ней зарабатывать. Есть вариант установить тариф на технологическое присоединение к сетям ливневой канализации для застройщиков. Вырученные деньги пойдут на реконструкцию сетей, - добавил мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU