2019-04-11T16:33:36+03:00
Происшествия

Под Воронежем на пожаре погибла женщина

Трагедия случилась в Новой Усмани
Юрий КОЗЛОВ
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Как ни предупреждай людей не курить, когда хочется спать, трагедии из-за этого по-прежнему случаются часто.Как ни предупреждай людей не курить, когда хочется спать, трагедии из-за этого по-прежнему случаются часто.Фото: Алексей ФОКИН
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В четверг, 11 апреля, в 11.04 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в переулке Рабочий Новой Усмани.

- На место ЧП выехали профессиональные пожарные и добровольцы – пять человек на одной машине. Огонь потушили в 11.18. Пламя повредило крышу дома. В комнате нашли 64-летнюю женщину. Она была мертва. По предварительным данным, пожар случился из-за неосторожного курения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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