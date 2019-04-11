Под Воронежем на пожаре погибла женщина

СЕГОДНЯ 16:30 2019-04-11T16:33:36+03:00

Как ни предупреждай людей не курить, когда хочется спать, трагедии из-за этого по-прежнему случаются часто. Фото: Алексей ФОКИН

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В четверг, 11 апреля, в 11.04 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в переулке Рабочий Новой Усмани.

- На место ЧП выехали профессиональные пожарные и добровольцы – пять человек на одной машине. Огонь потушили в 11.18. Пламя повредило крышу дома. В комнате нашли 64-летнюю женщину. Она была мертва. По предварительным данным, пожар случился из-за неосторожного курения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU