Под Воронежем пропал 13-летний мальчик
Его нет дома уже сутки
Вити Степина нет дома с 16.00 10 апреля.Фото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.
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В селе Отрадное Новоусманского района пропал 13-летний Виктор Степин. Мальчик ушел из дома на улице Советской около 16.00 в среду, 10 апреля и до сих пор не вернулся. Родственники предполагают, что он может находиться в Советском районе.
Приметы Виктора Степина: рост 150 сантиметров, худощавый, темные короткие волосы. Был одет в куртку цвета хаки, брюки также защитного цвета, обут в черные кроссовки.
Всем, кто что-либо знает, о том, где сейчас мальчик, просят позвонить по телефонам: 8-960-131-97-08, 112 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU