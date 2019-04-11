Под Воронежем пропал 13-летний мальчик

СЕГОДНЯ 16:10 2019-04-11T16:10:45+03:00

Его нет дома уже сутки

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В селе Отрадное Новоусманского района пропал 13-летний Виктор Степин. Мальчик ушел из дома на улице Советской около 16.00 в среду, 10 апреля и до сих пор не вернулся. Родственники предполагают, что он может находиться в Советском районе.

Приметы Виктора Степина: рост 150 сантиметров, худощавый, темные короткие волосы. Был одет в куртку цвета хаки, брюки также защитного цвета, обут в черные кроссовки.

Всем, кто что-либо знает, о том, где сейчас мальчик, просят позвонить по телефонам: 8-960-131-97-08, 112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU