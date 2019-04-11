Воронежские школьники будут нести вахту у Знамени Победы

СЕГОДНЯ 16:08 2019-04-11T16:08:11+03:00

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В школах Ленинского района началась ежегодная патриотическая акция «Равнение на Знамя Победы», приуроченная ко Дню Победы.

В четверг, 11 апреля, на плацу школы № 13 прошла торжественная линейка, на которой курсанты Воронежского института - филиала Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России передали учащимся школы №13 копию штурмового знамени 150-й Идрицкой стрелковой дивизии, взвившегося над Рейхстагом в 1945-м. До 8 мая стяг поочередно побывает во всех десяти школах Ленинского района. Лучшие учащиеся будут нести почетную вахту у знамени. Школьники младших классов – в течение 5-7 минут, старшеклассники – по 10-15 минут.

- Знаменная группа школы №13 в составе десятиклассников Полины Глушковой, Веры Кондратьевой и Сергея Репникова приняла государственную реликвию и, чеканя шаг, во главе колонны школьников проследовала к месту несения вахты памяти, - рассказали в управе Ленинского района.

В канун Дня Победы флаг вернется к будущим спасателям. Знамя передадут во время торжественной церемонии на Чижовском плацдарме.

ИСТОЧНИК KP.RU