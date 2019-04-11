Под Воронежем «ДАФ» врезался в «Ладу»: ранены женщина и семилетний мальчик

СЕГОДНЯ 15:50 2019-04-11T15:50:07+03:00

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

"Лада" после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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В четверг, 11 апреля, в 10.20 в Каширском районе на 550 километре трассы «Дон» случилась авария. 48-летний водитель «ДАФ», житель Воронежской области, перестраиваясь из ряда в ряд, врезался в «Ладу-Ларгус».

35-летняя женщина, рулившая «Ладой», жительница Воронежа, серьезных травм не получила. А вот ее пассажиров забрали в больницу. Травмы получили 60-летняя женщина и семилетний мальчик, сидевший в детском кресле. Оба пострадавших – воронежцы.

Полицейские проводят проверку, в ходе которой продолжают устанавливать все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU