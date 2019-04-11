2019-04-11T15:43:58+03:00
Происшествия

В Воронежской области 10-летний мальчик хотел помыть руки в реке, сорвался и утонул

Двое детей решили организовать на берегу пикник
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото с места происшествия СУ СКР по Воронежской области.фото с места происшествия СУ СКР по Воронежской области.
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Несчастье произошло в селе Репьевка одноименного района. 10 апреля после школы 10-летние девочка и мальчик отпросились у родителей погулять, правда, о том, что пойдут к реке, не сказали. Дети решили устроить себе пикник: купили в магазине чипсы и лимонад, и отправились на берег Потудани. После еды мальчишка решил помыть руки в реке, оступился и упал в воду. Девочка попыталась помочь, но товарищ, не умеющий плавать, ушел под воду. Школьница прибежала домой и рассказала обо всем маме, та позвонила правоохранителям.

- Сотрудники СК совместно с полицейскими, местными жителями и водолазами незамедлительно приступили к поиску ребенка. Сегодня тело мальчика было обнаружено водолазами в воде. При осмотре видимых следов насильственной смерти не обнаружено, для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в пресс-службе СК СКР по Воронежской области.

фото с места происшествия СУ СКР по Воронежской области.

фото с места происшествия СУ СКР по Воронежской области.

Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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