2019-04-11T15:27:33+03:00
Происшествия

Третья волна лжеминирований в Воронеже накрыла 12 школ, облДуму и торговые центры

Ранее мы сообщали о письме с угрозой в мэрии
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Правоохранители у здания городской администрации.Правоохранители у здания городской администрации.Фото: Максим ГОРОХОВ
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Сегодня веерной рассылкой по электронной почте поступили сообщения о «заминировании» сразу в несколько объектов города. Ранее мы рассказывали о мэрии, ТЦ «Юго-Запад» и шести в школах. По обновленной информации письма с угрозой поступили также в облДуму, деловые здания «Эдельвейс» и «Гипрокаучук», также школы №9, "№11, №28, №35, №37, №43, №57, №68, №73, №80, №87, №98.

- Все объекты проверяются кинологическими расчетами с привлечением всех необходимых правоохранительных органов и оперативных служб, проверено уже шесть школ, два деловых и торговых центра, ОблДума и администрация города, никаких устройств в них не обнаружено, - сообщили в мэрии. - В ряде случаев руководители учреждений и администрация объектов приняли решения о проведении эвакуации, которая проходит в штатном режиме.

После завершения проверок все вернутся к работе.

Напомним, 31 января злоумышленники уже «минировали» городскую администрацию и департамент имущественных и земельных отношений области. А чуть позже пришлось эвакуировать и воронежскую Областную Думу. За подобные действия их виновникам грозит солидный штраф. Вторая волна подобных сообщений прокатилась в феврале. В тот раз «минировали» торговые центры «Атмосфера» и «Солнечный рай».

ИСТОЧНИК KP.RU

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