В Воронеже девушка на «Форде» сбила подростка, который переходил дорогу по «зебре»

СЕГОДНЯ 15:00 2019-04-11T15:00:43+03:00

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Авария произошла около 22.10 в Воронеже у дома №25 по улице бульвар Победы. По предварительным данным, 19-летняя местная жительница на «Форде Фокус» двигалась со стороны улицы Антонова-Овсеенко в направлении 60-й Армии и сбила пешехода. 17-летний воронежец пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД в результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение. К счастью, после оказания медпомощи парня отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU