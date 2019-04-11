В Воронеже девушка на «Форде» сбила подростка, который переходил дорогу по «зебре»
После оказания помощи парня отпустили домой
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Авария произошла около 22.10 в Воронеже у дома №25 по улице бульвар Победы. По предварительным данным, 19-летняя местная жительница на «Форде Фокус» двигалась со стороны улицы Антонова-Овсеенко в направлении 60-й Армии и сбила пешехода. 17-летний воронежец пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД в результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение. К счастью, после оказания медпомощи парня отпустили домой.
ИСТОЧНИК KP.RU