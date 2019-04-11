2019-04-11T14:54:39+03:00
Общество

Руководители региона: «Мы преклоняемся перед мужеством и стойкостью узников»

А.Гусев и В.Нетёсов обратились к жителям Воронежской области в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
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Уважаемые жители Воронежской области!

Те, кто прошел страшные испытания нацистских застенков, совершили жизненный подвиг. Мы преклоняемся перед мужеством и стойкостью узников, сумевших в невероятно жестоких условиях сохранять человеческое достоинство, поддерживать друг друга и находить силы для борьбы. Мы глубоко скорбим обо всех погибших.

О пытках и убийствах миллионов в лагерях смерти свидетельствуют многие архивные материалы и документальные хроники. Но особенно пронзительно звучат личные воспоминания людей, в том числе наших земляков, на чью судьбу выпала эта трагедия.

Гибель и страдания жертв фашизма должны служить для всех государств и народов вечным предостережением от любых проявлений расовой нетерпимости, национального превосходства и агрессии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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