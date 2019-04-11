2019-04-11T15:02:09+03:00
Общество

С 13 апреля в Воронеже начнут курсировать дачные автобусы

На допмаршруты выйдут десять машин
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Из-за начала садоводческого сезона с 13 апреля в Воронеже возобновится работа сезонных автобусных маршрутов. Как сообщает мэрия, курсировать будут десять автобусов:

- № 7с «ул. Перхоровича - СНТ «Отдых»;

- № 53с «ул. Димитрова - Сомово»;

- № 53сб «ул. Димитрова - СНТ «Большая семья»;

- № 58с «ул. Перхоровича - Сады Дальние (ост. № 13)»;

- № 59ас «з-д ГОО - Сады «Дружба»;

- № 60с «ул. Средне-Московская - п. Рыбачий (ост. № 1)»;

- № 68тс «Завод ГОО - Сады «Алексеевские»;

- № 76с «Сады Ближние - ж.д. вокзал «Воронеж-1»;

- № 113сд «ж.д. вокзал «Воронеж-1» - Сады Дальние (ост. № 13)»;

- « 122с «Отрожка - Будённый (ост. «Тополя-2»)».

Также в администрации города пояснили, что на маршруте № 68тс будут работать автобусы малого класса, на всех остальных - среднего («ПАЗ»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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