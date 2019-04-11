В Воронеже "заминировали" шесть школ и торговый центр

СЕГОДНЯ 13:24 2019-04-11T13:24:35+03:00

Все учреждения получили письма, в которых сообщалось об угрозе взрыва

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Вместе с администрацией Воронежа неизвестные "заминировали" еще несколько зданий. Как сообщили в пресс-службе городских спасателей, кинологи уже обследовали школу № 35, куда также поступало электронное сообщение об угрозе взрыва (в 11:34). Никаких взыровоопасных предметов специалисты не нашли. Кроме того, кинологический расчет направлен в школы 37, 11, 28.

- Есть и другие адреса. Эвакуировали ТЦ "Юго-запад" (в ЕДДС сообщение поступило в 11:56). Школы № 9, 74 также получили письма. На местах работают спецслужбы, привлечены кинологи и полиция, - добавили в пресс-службе ГО ЧС Воронежа.

Напомним, ранее "Комсомолка" сообщала, что в администрацию города поступило письмо с угрозой взрыва. В этот момент мэр Вадим Кстенин проводил встречу с редакторами местных изданий.

ИСТОЧНИК KP.RU