Воронежские парки "Дельфин" и "Танаис" могут получить новую жизнь за деньги инвесторов

СЕГОДНЯ 12:39 2019-04-11T12:45:42+03:00

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Уже в этом году парк "Дельфин" может пережить значительные перемены. Об этом на встрече с редакторами воронежских СМИ рассказал мэр Вадим Кстенин.

- Есть механизм, который позволяет привлекать частные инвестиции без утери муниципальной собственности. Мы говорим о концессии. Она позволяет прирастить, приумножить собственность, развить объекты, - пояснил Вадим Кстенин. - До конца этой недели мы должны получить частную инициативу по поводу развития парка "Дельфин". Есть хороший проект. Если он будет реализован за частные деньги, то все, что будет создано, окажется в муниципальной собственности. Есть также концепции развития парка "Танаис". Если с "Дельфином" все удачно сложится, то будем искать концессионера для "Танаиса".

Мэр также рассказал о концессии подземных переходов. Договор предусматривает обязательства инвесторов поддерживать объект в приемлемом состоянии и защищать его от особо ретивых граффитистов.

ИСТОЧНИК KP.RU