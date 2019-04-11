2019-04-11T13:43:55+03:00
Происшествия

Жительница Воронежа перевела 15 тысяч мошенникам, которые взломали страницу ее приятельницы

Сначала проверяйте информацию, позвоните знакомым, которые «просят помощи» в соцсетях
Ярослав ИВАНОВ
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За 10 апреля в Воронежской области жертвами аферистов стали семь человек.

35-летнюю жительницу Левобережного района столицы Черноземья разжалобили на помощь подруге. Женщина на странице соцсети получила сообщение от своей знакомой с просьбой одолжить ей 15 000 рублей. Потерпевшая перевела деньги на указанный в сообщении номер банковской карты. После этого она получила сообщение, что денежные средства поступили на карту с отрицательным балансом и необходимо повторить еще один перевод, но уже на другой расчетный счет. После этого женщина заподозрила неладное и позвонила знакомой, которая сообщила, что о финансовой помощи она не просила, а ее страницу в соцсети взломали.

Сотрудники полиции напоминают воронежцам о бдительности. Проверяйте информацию: сначала позвоните знакомым, которые «просят помощи» в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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