Мэр Воронежа и губернатор выразили соболезнования близким Льва Кройчика

СЕГОДНЯ 12:25 2019-04-11T12:25:34+03:00

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Глава области Александр Гусев выразил соболезнования семье преподавателя ВГУ, журналиста Льва Кройчика, который ушел из жизни 11 апреля. Как сообщают в областном правительстве, супруге покойного направили телеграмму.

- Примите мои глубокие соболезнования в связи с тяжелой утратой - смертью мужа Льва Ефремовича Кройчика. Он по праву считается главным учителем нескольких поколений воронежских журналистов. Благодаря своей многогранной деятельности, непревзойденному мастерству, высоким человеческим качествам Лев Ефремович завоевал огромный авторитет не только в профессиональной среде. Многие воронежцы и жители других регионов с удовольствием читали его яркие и остроумные тексты, внимали мудрым речам, испытывали радость от общения с ним. Неоценим вклад Льва Ефремовича в развитие высшей школы и русской словесности.

Ранее соболезнования выразил глава Воронежа Вадим Кстенин.

Прощание со Львом Кройчиком пройдет в субботу, 13 апреля, в главном корпусе ВГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU