В администрацию Воронежа поступило сообщение о минировании

СЕГОДНЯ 12:24 2019-04-11T13:26:30+03:00

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В мэрию Воронежа на электронную почту поступило сообщение о минировании. В данный момент в здании администрации глава города Вадим Кстенин проводит встречу с журналистами. Известно, что людей из помещения не выводили. Скоро здание обследует кинологи.

- Действительно, в 12.02 сотрудник мэрии сообщил нам о письме. Сейчас на месте работают спасатели, кинологи, сотрудники правоохранительных органов. Сотрудников администрации не эвакуировали, - добавили в пресс-службе ГО ЧС Воронежа.

Силовики у здания администрации.Фото: Максим ГОРОХОВ

Напомним, 31 января злоумышленники уже «минировали» городскую администрацию и департамент имущественных и земельных отношений области. А чуть позже пришлось эвакуировать и воронежскую Областную Думу. За подобные действия их виновникам грозит солидный штраф. В феврале по Воронежу прокатилась вторая волна ложных минирований. В тот раз «минировали» торговые центры «Атмосфера» и «Солнечный рай».

ИСТОЧНИК KP.RU