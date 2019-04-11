Под Воронежем рецидивист вытащил сверток с деньгами из-под подушки спящей пенсионерки

СЕГОДНЯ 12:12 2019-04-11T12:12:34+03:00

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10 апреля с утра пораньше грабитель напал на 93-летнюю старушку и вытащил у нее из под подушки сверток с деньгами. Инцидент произошел около восьми часов в поселке Воля Новоусманского района.

К сыну потерпевшей пришел 33-летний сосед, чтобы выпить. И пока хозяин дома ходил в магазин за спиртным, гость решил проверить жилище на наличие денег. В спальне он увидел спящую мать приятеля, инвалида. Сосед предположил, что пенсионерка хранит деньги под подушкой, запустил туда руку и вытащил сверток. Старушка проснулась, тогда грабитель выкрутил ей руку и убежал с добычей. В свертке было 14 тыс рублей. Вернувшийся сын, узнав о грабеже, вызвал полицию. Стражи порядка задержали нападавшего в течение часа.

Подозреваемый, ранее судимый, признался, что на грабеж его толкнуло состояние алкогольного опьянения. Похищенные деньги у него изъяли. За грабеж ему грозит до семи лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU