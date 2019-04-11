В Ленинском районе Воронежа на 40 улицах «подстригут» деревья

СЕГОДНЯ 11:58 2019-04-11T11:58:38+03:00

На уход за зелеными насаждениями выделили около двух миллионов

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В Ленинском районе Воронежа продолжается образка и вырубка деревьев. Предварительно растения обследовали специалисты. Сильно поврежденные насекомыми, сухостойные и аварийные деревья удалят, разросшиеся кроны остальных – приведут в порядок. Запланированы уходные работы на 200 насаждениях. Обрезка продлится до июня.

В списке улиц, где проведут обрезку, улицы 20-летия Октября, Острогожская, Краснознаменная, Донбасская, Аксакова, Моисеева, Островского, К. Либкнехта... Всего - более 40 улиц.

В этом году на уходные работы за зелеными насаждениями в Ленинском районе выделили около двух миллионов рублей.

По вопросам плановой обрезки и вырубки деревьев следует обращаться в отдел благоустройства управы Ленинского района (ул. 20-летия Октября, 115 т. 206-91-36).

ИСТОЧНИК KP.RU