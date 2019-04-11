Владимир Винокур спародирует воронежцам Киркорова, Лепса и Лещенко

СЕГОДНЯ 11:44 2019-04-11T11:44:36+03:00

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14 апреля в Воронеж приедет человек-оркестр. В Воронеже выступит великолепный пародист, прекрасный певец и одновременно сильный драматический артист - Владимир Винокур. Он стал близок миллионам людей благодаря неисчерпаемому обаянию, искрометному чувству юмора и таланту. Его Театр пародий показывает самых любимых звезд шоу-бизнеса - Пугачеву и Киркорова, Тимати и Лепса, Кадышеву и Бабкину, Аллегрову и Валерию, Боярского и Кобзона, Градского и Лещенко – и никто не обижается!

Владимир Натанович со своими артистами привезут юбилейную программу «70 лет ШутЯ». Поклонников жанра ждут лучшие монологи прежних лет, любимые истории и анекдоты, новые миниатюры и премьеры пародий.

Концерт Владимира Винокура пройдет 14 апреля в Event-Hall, начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU