Ушел великий Лев Кройчик

СЕГОДНЯ 11:08 2019-04-11T11:24:15+03:00

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На 85-м году жизни ушел профессор Лев Кройчик.

Просто перечислить вехи его биографии - декан факультета журналистики ВГУ с 1990 по 1994, заведующий кафедрой истории журналистики, театральный критик, фельетонист - значит, ничего не сказать об этом человеке. О его удивительном чувстве юмора. О его желании спорить - но не ради самого процесса, а ради приближения к вечно недосягаемой истине. И если оппонентом становился не доктор наук, а студент, то Лев Кройчик создавал такую атмосферу, что несоизмеримость опыта не ощущалась, что любой мог высказывать свою точку зрения без опасения, что встретит усмешку.

А как его любили студенты! Несмотря на внушительный возраст, Лев Ефремович не превратился в тихого и грустного чеховского профессора, который обладает знанием, но никак не может его донести. Он всегда был "в теме", он "зажигал". Сама судьба боится таких людей - она пасует перед их широкой улыбкой.

Его слушали и видные политики, и деятели искусства, набравшие вагоны наград. Без всяких скидок, Лев Кройчик в течение десятилетий менял культурный ландшафт Воронежской области ("Ну чего ты, дурында, какой еще ландшафт? - сказал бы сейчас Лев Ефремович. - Я что, с тяпкой и граблями его менял?")

"Знакомо ли вам ощущение того, что не успеваете сделать что-то важное и существенное?" - спрашивала у Льва Кройчика журналист "Коммуны" Анастасия Бырка. "Да. Я всё время не успеваю", - был ответ. Лев Ефремович, вы успели.

- В субботу, 13 апреля, в 11.15 в главном корпусе ВГУ состоится гражданская панихида. Похороны пройдут на Коминтерновском кладбище в 13.00, - сообщил декан факультета журналистики Владимир Тулупов.

ИСТОЧНИК KP.RU