В марте в Воронежской области капуста подорожала в 1,4 раза

СЕГОДНЯ 11:01 2019-04-11T11:01:03+03:00

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Стоимость минимального месячного набора продуктов питания в марте 2019 года по Воронежской области составила 3772 рубля, показатель вырос по сравнению с декабрем 2018 года на 2,8 процента.

По данным ежемесячного статистического наблюдения, в марте 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года цены на продукты в целом повысились на 1,4 процента. По сравнению с предыдущим месяцем, в среднем продукты подорожали на 0,1 процента. А в частности, свежая белокочанная капуста выросла в цене в 1,4 раза. Подорожали разделанная мороженая рыба, карамель и шоколадные конфеты, макароны и крупы, лук, морковь, яблоки и бананы - от 3 до 20%. Снизились цены на свинину, мясо птицы, картофель, помидоры, лимоны и апельсины - от 2,6 до 10 %.

Промышленные товары в марте 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года подорожали на 1,4 процента. В марте, по сравнению с предыдущим месяцем, цены на них поднялись на 0,3 процента. Подорожали хозяйственное и туалетное мыло, женские колготки - на 1,7-3,1 процента. Снизились цены на мобильные телефоны, флешки USB, фотоапараты - на 1,1-1,9 %. Из лекарств на 1,7-17,3 процента подорожали гепарин натрия, лоратадин, линекс, корвалол и валидол. Подешевели настойка пустырника, отечественные поливитамины без минералов и йод - на 2,1-4,5 процента.

Цены и тарифы на услуги с начала года повысились на 1,2 процента, за март - на 0,1 процента. Поднялась плата за проезд в купейных вагонах нефирменных поездов дальнего следования, абонентская плата за сотовую связь, подорожали билеты в театры, путешествия в Таиланд - на 2,7-7 %. Подешевели билет на самолет в экономклассе, экскурсионные поездки в Германию - на 2,3-3,8 %.

ИСТОЧНИК KP.RU