Под Воронежем "Лада" столкнулась с мотоциклом
Двое подростков попали в больницу
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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10 апреля около пяти вечера в Лисках «Лада Х-рей» снесла мотоцикл «Стелс-Дельта».
По предварительным данным полиции, 39-летний водитель легковушки не убедился в безопасности своего маневра, нарушив очередность проезда при повороте налево, и столкнулся с обгонявшим мотоциклом.
В результате ДТП 17-летний школьник, управлявший мотоциклом, и его 14-летняя пассажирка попали в больницу с травмами.
Сотрудники полиции устанавливаются все обстоятельства аварии.
Напомним, 10 апреля под Воронежем столкнулись "Форд" и грузовик "ДАФ": двое погибли
ИСТОЧНИК KP.RU