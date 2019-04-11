2019-04-11T10:37:59+03:00
Происшествия

Под Воронежем "Лада" столкнулась с мотоциклом

Двое подростков попали в больницу
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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10 апреля около пяти вечера в Лисках «Лада Х-рей» снесла мотоцикл «Стелс-Дельта».

По предварительным данным полиции, 39-летний водитель легковушки не убедился в безопасности своего маневра, нарушив очередность проезда при повороте налево, и столкнулся с обгонявшим мотоциклом.

В результате ДТП 17-летний школьник, управлявший мотоциклом, и его 14-летняя пассажирка попали в больницу с травмами.

Сотрудники полиции устанавливаются все обстоятельства аварии.

Напомним, 10 апреля под Воронежем столкнулись "Форд" и грузовик "ДАФ": двое погибли

ИСТОЧНИК KP.RU

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