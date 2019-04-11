2019-04-11T10:14:55+03:00
Происшествия

Под Воронежем столкнулись "Форд" и грузовик "ДАФ": двое погибли

Иномарка выехала на встречку в Павловском районе
Ярослав ИВАНОВ
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За 10 апреля сотрудники ГИБДД в Воронежской области зарегистрировано 123 ДТП, в шести из них пострадали шесть человек, двое погибли.

Смертельная авария случилась около половины пятого утра на 683-м километре трассы М-4 «Дон» в Павловском районе.

По предварительным данным, 25-летний водитель «Форда Фокус», двигаясь в направлении Ростова-на-Дону, выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком «ДАФ», перевозившим 20 тонн груза. Водитель и 38-летний пассажир «Форда» погибли.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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