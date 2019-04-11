Врачи бесплатно протестируют воронежцев на признаки болезни Паркинсона

СЕГОДНЯ 10:01 2019-04-11T10:01:18+03:00

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Сегодня, 11 апреля, неврологи и психологи Воронежской областной клинической больницы №1 проведут бесплатное тестирование желающих на признаки болезни Паркинсона - уровня тревожности и депрессии. Мероприятие приурочили к Всемирному дню борьбы с болезнью Паркинсона. Признаки этого заболевания - тремор (сокращения мышц конечностей и туловища, которые нарушают координацию). Ученым пока неизвестны причинно-следственные связи явления. Врачи знают только, что болезнь появляется в три раза чаще у людей, которые испытывают частые депрессии.

В здании экс-Дома офицеров (пр. Революции, 32) для пациентов с болезнью Паркинсона проведут мастер-класс по арт-терапии. Врач по лечебной физкультуре и волонтеры-медики покажут пациентам и их родственникам комплекс приемов и упражнений, помогающих преодолеть скованность при ходьбе и восстановить правильный механизмдвижений. Пройдут также лекция о болезни Паркинсона и праздничный концерт для всех участников.

Акция продлится 11 апреля с 13.00 до 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU