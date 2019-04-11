2019-04-11T09:33:45+03:00
Общество

В Ленинском районе Воронежа дали воду после аварии

Коммунальщики устраняли прорыв до половины четвертого утра
Ярослав ИВАНОВ
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фото «РВК-Воронеж».фото «РВК-Воронеж».
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Жителям Ленинского района вернули воду. Коммунальщики заменили поврежденный участок трубы водовода диаметром 400 мм в районе дома №116 по улице Краснознаменной.

- Работы велись в стесненных условиях. Поблизости к проложенному водоводу установлено специальное сооружение, где ведется перекладка канализационной линии, и проходит проезжая часть. Водителю экскаватора, слесарям и сварщику приходилось почти ювелирно «подбираться» к месту утечки. Рабочие трудились до половины четвертого утра, - сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж».

Водоснабжение участка восстановлено, теперь коммунальщикам предстоит отремонтировать часть поврежденного дорожного полотна на месте прорыва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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