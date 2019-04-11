2019-04-11T09:00:55+03:00
Звезды

Под Воронежем устроят "первобытные олимпийские игры"

Фестиваль пройдет в Костенках
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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4 мая в музее-заповеднике Костенки пройдут "Первобытные олимпийские игры". Главной темой занимательного фестиваля будут соревнования на основе образа жизни древнейшего человека.

- Воронежцы смогут почувствовать себя первобытными охотниками, добиться права быть вождем племени, показать свою силу и ловкость, узнать от экспертов о жизни в эпоху каменного века, познакомиться с современным и доисторическим искусством, - рассказали организаторы. - Предусмотрены командные соревнования и личное первенство.

Кроме "первобытных" соревнований в программе фестиваля предусмотрено множество активностей. Лекции прочитают антрополог Станислав Дробышевский, археолог Сергей Лисицин, археолог Владислав Житенев. Сергей Плотников привезет свой "Музей забытой музыки". Пройдут выставка "Непервобытная живопись - пять лет в Костенках", мастер-классы ремесленников. Антон Родионов научит создавать первобытные орудия труда.

Начало фестиваля в 11.00 (12+).

ИСТОЧНИК KP.RU

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