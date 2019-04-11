Воронежцам покажут запись спектакля 20-летней давности

СЕГОДНЯ 08:03 2019-04-11T08:03:21+03:00

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Театр драмы возобновляет "Прошлое по субботам" - проект, посвященный замечательным спектаклям, уже не идущим на сцене.

Очередная встреча в рамках проекта пройдет 20 апреля. Зрителям покажут видеозапись спектакля 1999 года "Безумный день, или Женитьба Фигаро" по Бомарше в постановке режиссера Анатолия Иванова. Постановка стала лауреатом национальной премии Турецкой Республики «За лучший зарубежный спектакль, показанный в Турции» во время Международного фестиваля стран Черноморского бассейна. Хитросплетенная интрига, множество комических положений в сочетании с музыкой и красивыми танцами, живописными костюмами и богатым интерьером держат внимание зрителя в напряжении от начала до конца.

Напомним, в спектакле играли Валерий Потанин, Сергей Карпов, Юрий Лактионов, Юрий Смышников.

Начало в 13.00.

ИСТОЧНИК KP.RU