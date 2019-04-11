2019-04-11T09:23:08+03:00
Звезды

В Воронеже вспомнят известных культурных деятелей

Вечер пройдет в Доме актера
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
Людмила Кравцова.Людмила Кравцова.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

15 апреля в столице Черноземья вспомнят известных творцов - актрису театра драмы Людмилу Кравцову, балерину Набилю Валитову, ректора института искусств Владимира Бугрова, режиссера Кольцовского театра Анатолия Иванова. Вечер, посвященный памяти культурных деятелей, устроят в Доме актера.

- Творчество каждого из них определило целый этап в развитии театрального искусства Воронежа, вывело его на новые рубежи, заставило говорить о нем далеко за пределами нашего города. Многие воспитали учеников, которые сегодня работают в театрах Воронежа и других городов, - сообщили организаторы.

В вечере примут участие актеры воронежских театров, преподаватели и студенты института искусств.

Вход бесплатный - по пригласительным билетам, которые можно взять на вахте Дома актера.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Врачи бесплатно протестируют воронежцев на признаки болезни Паркинсона
В Ленинском районе Воронежа дали воду после аварии
Под Воронежем устроят "первобытные олимпийские игры"
Воронежцам покажут запись спектакля 20-летней давности
Филиалы особой экономической зоны могут появиться в районах Воронежской области
Объем несырьевого промышленного экспорта из Воронежской области превысил миллиард долларов
Директора воронежского музея-заповедника «Костенки» обвиняют в растрате более 700 тысяч рублей
Мать воронежца, сбившего курсанта на «Мерседесе», руководила поликлиникой, выдававшей водительские справки наркоманам
11 воронежцев, которых признали не годными к службе, сами добились отправки в войска
В Воронеже бывшего командира спецроты ДПС будут судить за то, что он обложил данью инспекторов
В Воронеже УК Ленинского района подозревают в нецелевом использовании 2,5 млн рублей
Воронежский мажор, сбивший курсанта МЧС, был героем другого скандального видео
Курсанта МЧС, которого сбил воронежец на «Мерседесе», выписали из больницы