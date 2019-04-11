В Воронеже вспомнят известных культурных деятелей

СЕГОДНЯ 07:20 2019-04-11T09:23:08+03:00

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15 апреля в столице Черноземья вспомнят известных творцов - актрису театра драмы Людмилу Кравцову, балерину Набилю Валитову, ректора института искусств Владимира Бугрова, режиссера Кольцовского театра Анатолия Иванова. Вечер, посвященный памяти культурных деятелей, устроят в Доме актера.

- Творчество каждого из них определило целый этап в развитии театрального искусства Воронежа, вывело его на новые рубежи, заставило говорить о нем далеко за пределами нашего города. Многие воспитали учеников, которые сегодня работают в театрах Воронежа и других городов, - сообщили организаторы.

В вечере примут участие актеры воронежских театров, преподаватели и студенты института искусств.

Вход бесплатный - по пригласительным билетам, которые можно взять на вахте Дома актера.

ИСТОЧНИК KP.RU