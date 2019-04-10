2019-04-10T20:15:04+03:00
Общество

Филиалы особой экономической зоны могут появиться в районах Воронежской области

Со временем это позволит привлечь до 200 млрд инвестиций
Олег ИВАНОВ
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Площадь особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Центр» в Новоусманском районе составит 220 гектаров. Непосредственно для размещения резидентов предназначено около 174,6 га. Для объектов инфраструктуры – 45,4 га.

Такая площадь позволяет разместить до 15-20 предприятий. Планируемый объем инвестиций составит 29,8 млрд рублей, объем налоговых платежей - 11,6 млрд рублей, количество создаваемых рабочих мест - 4 181 человек.

Как сообщают в облправительстве, в дальнейшем развитие филиальной сети ОЭЗ ППТ «Центр» в районах с 2020 по 2027 год позволит привлечь 200 млрд рублей инвестиций и получить дополнительно 108 млрд рублей налогов в бюджеты всех уровней. Будут созданы 25 тысяч новых рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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