Филиалы особой экономической зоны могут появиться в районах Воронежской области
Площадь особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Центр» в Новоусманском районе составит 220 гектаров. Непосредственно для размещения резидентов предназначено около 174,6 га. Для объектов инфраструктуры – 45,4 га.
Такая площадь позволяет разместить до 15-20 предприятий. Планируемый объем инвестиций составит 29,8 млрд рублей, объем налоговых платежей - 11,6 млрд рублей, количество создаваемых рабочих мест - 4 181 человек.
Как сообщают в облправительстве, в дальнейшем развитие филиальной сети ОЭЗ ППТ «Центр» в районах с 2020 по 2027 год позволит привлечь 200 млрд рублей инвестиций и получить дополнительно 108 млрд рублей налогов в бюджеты всех уровней. Будут созданы 25 тысяч новых рабочих мест.
ИСТОЧНИК KP.RU