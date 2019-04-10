2019-04-10T20:07:23+03:00
Общество

Объем несырьевого промышленного экспорта из Воронежской области превысил миллиард долларов

Это на 16,4% больше, чем в 2017 году
Олег ИВАНОВ
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Индекс промышленного производства по итогам 2018 года составил 105,5 %, а обрабатывающих производств – 107 %. Об этом сообщил руководитель департамента промышленности и транспорта области Александр Десятириков на заседании правительства.

Минпромторг поддержал проект участников Воронежского областного кластера производителей нефтегазового оборудования ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» и ООО «Производственный комплекс «КНГ». В результате субсидии из федерального бюджета составили почти 175 млн рублей. Общий объем инвестиций по проекту – 447 млн рублей.

Воронежские производители машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственной техники заключили соглашения с Минпромторгом и с Минсельхозом и получили 230 млн.

Всего по программам Минпромторга, Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в региональную промышленность привлекли 442 млн рублей.

Кроме того, предприятия оборонно-промышленного комплекса получили 2,4 млрд рублей.

В итоге предприятия промышленности отгрузили продукцию собственного производства на 536 млрд рублей.

Объем несырьевого промышленного экспорта (за исключением продовольственных и топливно-энергетических товаров и сырья) превысил 1 млрд долларов США – на 16,4% больше, чем в 2017 году.

– В рамках создания инфраструктуры поддержки был организован Фонд развития промышленности Воронежской области. В региональном бюджете предусмотрены ассигнования на финансирование его деятельности. В 2019 году – 180 млн рублей, а в 2020-м и 2021-м – по 50 млн, – проинформировал Александр Десятириков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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