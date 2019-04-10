2019-04-10T19:06:02+03:00
Политика

11 воронежцев, которых признали не годными к службе, сами добились отправки в войска

Они повторно прошли медицинскую комиссию
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Сергей Панков.Сергей Панков.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Не так давно заработала норма, позволяющая тем парням призывного возраста, кого не взяли на службу, повторно пройти медкомиссию. Как рассказал военный комиссар Воронежской области Сергей Панков, во время минувшего осеннего призыва таким образом добились отправки в войска 11 добровольцев. А желающих было гораздо больше.

- Бывают ситуации, когда за определенное время удалось излечить болезнь - например, прошла операция. На основании этих данных медкомиссия принимает новое решение, - объяснил Сергей Панков. - Для многих молодых людей служба в армии открывает дальнейшие карьерные перспективы, поэтому таких добровольцев достаточно много.

Отметим, что с 1 апреля в области стартовал весенний призыв. Его норма - более трех тысяч человек, 93% из которых отправятся в вооруженные силы РФ, 7% - в части других министерств и ведомств. Больше половины призывников будут проходить службу в частях Западного военного округа.

Сергей Панков также сообщил, что сейчас идет постепенное уменьшение призывного контингента в пользу контрактников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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