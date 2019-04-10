В Воронеже бывшего командира спецроты ДПС будут судить за то, что он обложил данью инспекторов

СЕГОДНЯ 19:02 2019-04-10T19:04:24+03:00

Начальник требовал приносить ему по тысяче рублей за каждый день дежурства

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В среду, 10 апреля, заместитель прокурора Воронежской области Юрий Немкин направил в суд уголовное дело экс-командира спецроты ГИБДД 46-летнего Александра Левыкина. Его обвиняют в двух преступлениях по части 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».

По версии следствия, в конце ноября 2018 года тогда еще командовавший спецротой Левыкин потребовал от инспекторов ДПС приносить ему за каждый день дежурства по тысяче рублей. За это он обещал не придираться к ним по службе и даже создавать им благоприятные условия. А в декабре 2018 года Левыкин в своем кабинете в здании областного управления ГИБДД получил две взятки по восемь тысяч рублей с двух инспекторов за восемь дней их дежурства - всего 16 тысяч.

Уголовное дело направили в мировой суд Советского района Воронежа. Экс-начальнику грозит штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU