В Воронеже УК Ленинского района подозревают в нецелевом использовании 2,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 18:44 2019-04-10T18:44:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Ленинского района проверила нецелевое расходование управляющими организациями денег, уплаченных населением за коммунальные ресурсы.

- Средства, поступившие в счет оплаты коммунальных услуг «отопление» и «горячее водоснабжение», предназначенные для перечисления в МКП «Воронежтеплосеть», необоснованно обращены АО «УК Ленинского района» в пользование общества и иных лиц, - отметили в прокуратуре.

В итоге МКП «Воронежтеплосеть» причинен ущерб в 2,5 млн рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены в полицию. Возбужденно уголовное дело по статье 165 УК РФ – «Причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием в особо крупном размере».

- Население имеет перед УК «Ленинского района» многомиллионные долги: порядка 3-5% жителей стабильно не платят за жилищно-коммунальные услуги. Как следствие - УК не в полном объеме имеет возможность расплатиться с поставщиками, - комментируют ситуацию в УК. - Нередки принудительные списания средств со счета управляющей компании по исполнительным листам ресурсоснабжающих организаций (РСО), не получивших своевременно свои деньги ввиду неоплаты населением. В итоге исполнение обязательств УК перед другими поставщиками отодвигается по времени, но все договоренности между УК и РСО будут выполнены в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU