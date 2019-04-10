2019-04-10T18:24:45+03:00
Происшествия

Рецидивисту из Воронежской области запретили 8 лет появляться в барах

Мужчине грозит наказание, если его увидят в заведении, где продается алкоголь
Олег ИВАНОВ
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На жителя Воронежской области явно опьяняюще действует свобода. Пьянка. Кража. Статья 158 УК РФ. И вот он уже в колонии. За решеткой мужчина кардинально меняет свое поведение – его даже переводят в колонию-поселение. Что же происходит дальше?

Первые признаки свободы и в ноябре 2018 года заключенный уже был признан злостным нарушителем порядка. Так что, когда мужчина уже действительно был освобожден из мест лишения свободы, за ним было решено установить административный надзор.

Суд обязал жителя Воронежской области приходить для регистрации по месту жительства два раза в месяц. Ему запрещено быть вне жилого дома с 22.00 до 6.00. Если мужчину увидят в заведениях с алкоголем в меню, ему вновь будет грозить наказание. И так рецидивисту придется держаться 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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