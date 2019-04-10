2019-04-10T18:06:50+03:00
Происшествия

«Народную целительницу», обманувшую жительницу Воронежской области на полмиллиона, отправят под суд

Она обещала, что снимет порчу
Олег ИВАНОВ
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В ноябре прошлого года 49-летняя жительница Борисоглебска обратилась по совету знакомой к «народной целительнице». Они созвонились: гадалка сразу ударила по больному, заведя разговор о проблемах со здоровьем и благосостоянием. Женщина поверила, что на ней порча.

Целительница пообещала снять «проклятье», но за вознаграждение. С конца ноября 2018 года по январь 2019-го женщина перечислила через мобильный банк 580 тысяч рублей.

- Не получив никакого эффекта от обряда снятия порчи, потерпевшая женщина обратилась в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело «Мошенничество», - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

В апреле 39-летнюю жительницу Ижевска задержали по месту проживания. Ей грозит до 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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