«Народную целительницу», обманувшую жительницу Воронежской области на полмиллиона, отправят под суд
В ноябре прошлого года 49-летняя жительница Борисоглебска обратилась по совету знакомой к «народной целительнице». Они созвонились: гадалка сразу ударила по больному, заведя разговор о проблемах со здоровьем и благосостоянием. Женщина поверила, что на ней порча.
Целительница пообещала снять «проклятье», но за вознаграждение. С конца ноября 2018 года по январь 2019-го женщина перечислила через мобильный банк 580 тысяч рублей.
- Не получив никакого эффекта от обряда снятия порчи, потерпевшая женщина обратилась в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело «Мошенничество», - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.
В апреле 39-летнюю жительницу Ижевска задержали по месту проживания. Ей грозит до 6 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU