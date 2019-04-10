2019-04-10T17:51:38+03:00
Происшествия

Двое воронежцев попытались украсть кальян из магазина

Однако даже уйти с места преступления им не удалось
Олег ИВАНОВ
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Вечером 9 апреля в кальянный магазин зашли двое «клиентов» - оба были пьяны. Мужчины стали угрожать продавцу, а потом забрали стоящий в торговом зале кальян и попытались уйти.

Однако сотрудники магазина успели позвонить в полицию. Стражи порядка остановили грабителей еще на месте преступления. Двое воронежцев 25 и 28 лет были задержаны. В отделе полиции они попытались списать все на алкогольное опьянение и финансовые проблемы.

- Похищенное имущество возвращено владельцу. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». А это до 7 лет тюрьмы, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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