В Воронеже стартовали дорожные работы на 23 улицах

СЕГОДНЯ 17:36 2019-04-10T17:37:02+03:00

Планы могут незначительно меняться в зависимости от погодных условий Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Проходить они в основном будут с 22:00 до 6:00

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В Воронеже стартовали дорожные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Полное обновление получат 23 улицы города. Работы будут проходить в основном с 22:00 до 6:00 без закрытия движения для автотранспорта.

Так, с 10 на 11 апреля планируется:

– проезд А-134 – ул. Гагарина (через перинатальный центр ОКБ №1 до ж.д. переезда): фрезерование а/б покрытия;

– проспект Патриотов (от кольца до улицы Космонавта Комарова): демонтаж бортового камня;

– улица Новгородская (от улицы Хользунова до улицы 45-й Стрелковой дивизии): днём 11.04 – демонтаж бортового камня.

Планы могут незначительно меняться в зависимости от погодных условий и дорожной ситуации. Администрация города просит владельцев автомобилей не парковать свои машины в зонах производства работ.

ИСТОЧНИК KP.RU