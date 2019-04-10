В Воронеже стартовали дорожные работы на 23 улицах
В Воронеже стартовали дорожные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Полное обновление получат 23 улицы города. Работы будут проходить в основном с 22:00 до 6:00 без закрытия движения для автотранспорта.
Так, с 10 на 11 апреля планируется:
– проезд А-134 – ул. Гагарина (через перинатальный центр ОКБ №1 до ж.д. переезда): фрезерование а/б покрытия;
– проспект Патриотов (от кольца до улицы Космонавта Комарова): демонтаж бортового камня;
– улица Новгородская (от улицы Хользунова до улицы 45-й Стрелковой дивизии): днём 11.04 – демонтаж бортового камня.
Планы могут незначительно меняться в зависимости от погодных условий и дорожной ситуации. Администрация города просит владельцев автомобилей не парковать свои машины в зонах производства работ.
ИСТОЧНИК KP.RU