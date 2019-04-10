2019-04-10T17:20:10+03:00
Общество

Владимир Нетёсов рассказал о партийном контроле за ходом реализации нацпроектов на «Встрече без диктофонов»

Лидер воронежских единороссов, председатель областной Думы Владимир Нетёсов 10 апреля встретился с руководителями медиа – пула «Единой России» , а также крупных региональных СМИ, которые поддерживают партию в постоянном режиме
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На встрече «Без диктофонов» речь шла об организации партийного контроля за ходом реализации национальных проектов на территории Воронежской области.

Владимир Нетёсов отметил, что на протяжении последних лет Воронежское отделение «Единой России» занимает лидирующие позиции среди других региональных партийных структур в стране. Высокие результаты достигнуты благодаря реальному вкладу в развитие экономики Воронежского края, повышение качества жизни, социальной стабильности, успешно проведенных важных избирательных кампаний последних лет.

Говоря о механизме партийного контроля за реализацией национальных проектов, спикер отметил системный подход, в котором задействованы депутаты всех уровней: от Государственной Думы до сельского совета. Вся работа организована и синхронизирована в тесном взаимодействии с правительством региона, муниципальной властью, широкой общественностью.

Откровенные ответы прозвучали также на вопросы, касающиеся предстоящих выборов в областную и городскую Думы, организации платных парковок, введения прямых выборов глав муниципалитетов, решения демографической проблемы и других.

Роман Трофимов.

Подробнее на эту тему на сайте https://voronezh.er.ru/

ИСТОЧНИК KP.RU

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