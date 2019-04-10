В Воронеже устранили повреждение водопровода в Левобережном районе

СЕГОДНЯ 15:56 2019-04-10T15:56:05+03:00

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Восстановительные работы в районе дома №125 по улице Циолковского завершены. На место повреждения стального водопровода установили новые муфты. Подачу воды возобновили в 15.15.

- Ремонт водопровода вели в непростых условиях. Для того, чтобы ускорить возвращения воды в квартиры горожан, слесари устанавливали муфты на трубу под давлением, не дожидаясь, полного слива воды. При этом они находились в котловане фактически по пояс в грязи, - поделился деталями работ директор по производству «РВК-Воронеж» Дмитрий Дедов.

В работах были задействованы четыре машины спецтехники и шесть сотрудников водоканала. Следующий этап – восстановление благоустройства – приступят к нему уже в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU