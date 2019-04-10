2019-04-10T15:48:56+03:00
Происшествия

В Воронежской области у железной дороги нашли скелет мужчины

Труп обнаружили недалеко от села Никольское Верхнехавского района
Юрий КОЗЛОВ
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Во вторник, 9 апреля, газовики, работавшие недалеко от железнодорожных путей, метрах в 500 от села Никольское Верхнехавского района наткнулись на труп мужчины. Тело погибшего практически представляло собой скелет, хотя одежда на нем сохранилась. Никаких документов вызванные газовиками сотрудники силовых ведомств при осмотре трупа не нашли.

Судя по останкам, возраст мужчины от 30 до 50 лет, рост его 175-180 сантиметров, он был худощавым. Особая примета – на верхней челюсти нет зубов. Мужчина был одет в черную куртку из кожзаменителя, черную мастерку на молнии, синие джинсы и черные спортивные штаны. На ногах – черные кроссовки на шнурках.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о погибшем человеке, позвонить по телефонам дежурной части 8 (4734) 37-22-62 и 8 (4734) 37-22-63.

Сотрудники Следственного комитета организовали доследственную проверку. Они опросили газовиков, нашедших тело, осмотрели место, где обнаружили труп, и во взаимодействии с полицейскими будут выяснять личность погибшего и обстоятельства его смерти. По итогам проверки примут решение, возбуждать уголовное дело или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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