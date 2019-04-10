В Воронежской области выдали более 800 «черных меток» парням, бегавшим от армии

СЕГОДНЯ 15:36 2019-04-10T17:56:57+03:00

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10 апреля об итогах весеннего призыва на территории Воронежской области рассказал Борис Зинченко, заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области.

В частности он сообщил, что тем, кто не пришел на призывной пункт во время осеннего призыва и при этом не имел уважительной причины, выдано 58 справок. Всего за прошлые годы такие «документы» получили 818 человек.

- Получая такую справку, молодые люди потенциально ограничивают карьерные возможности. В течение 10 лет они не могут находиться на гражданской службе. Если парень на нее ранее попал, то будет уволен, - подчеркнул Борис Зинченко. - 1800 человек пытаются избежать военной службы. Большую часть мы все равно находим. Работают и военный комиссар, и полиция, и главы администраций. Около 80% "уклонистов" вообще не должны проходить службу по состоянию здоровья. Беготня и прятки не имеют никакого смысла.

ИСТОЧНИК KP.RU