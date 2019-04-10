2019-04-10T15:26:24+03:00
Общество

Воронежский краевед предложил заложить в городе парк растений, открытых и созданных воронежцами

Его предлагают разместить на территории Ботанического сада ВГУ
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Елены Федяшевойфото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»
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В мэрии Воронежа обсудили вопросы весеннего озеленения города, обрезки и вырубки деревьев. Этой весной на улицах, а также в 14 парках и скверах, на территории шести соцобъектов, 60 дворов и восьми игровых площадках частного сектора появятся больше тысячи новых деревьев. Также планируется высадить 340 крупномерных саженцев клена остролистого, липы, пирамидального тополя и рябины на улицах Героев Сибиряков, Московском проспекте, в парке Патриотов, на территории музея «Арсенал», скверов «Примирения и согласия», Добролюбова, а также на бульваре Литературном.

На совещании также рассмотрели инициативу воронежского краеведа Владимира Елецких по созданию на территории города парка растений, которые были открыты или выведены воронежцами и названы их именами. Разместить такой парк предполагается на территории Ботанического сада ВГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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