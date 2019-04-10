2019-04-10T14:36:35+03:00
Общество

До сентября 2025 года 3,5 тысячи воронежцев переедут из аварийного жилья

Люди смогут улучшить свои жилищные условия за счет федеральной программы и средств региона
Татьяна МИСТЮКОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В минувший вторник, 9 апреля, губернатор Александр Гусев подписал договор о предоставлении Фондом содействия реформированию ЖКХ финансовой поддержки, направленной на переселение граждан из аварийного жилья. Вместе с Александром Гусевым подпись на документе поставил генеральный директор государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежский краевед предложил заложить в городе парк растений, открытых и созданных воронежцами
Следователи хотят оставить под стражей воронежца, сбившего на «Мерседесе» курсанта МЧС
Вместе с волной тепла в Воронеж придут ливни и грозы
В Воронеже инспекторы остановили пьяного скутериста без прав
В воронежском микрорайоне ВАИ до вечера ограничили подачу воды
Жители микрорайона Воронежа снова пожаловались на вонь
Воронежские экстремалы приспособили склоны мемориального комплекса "Песчаный лог" под трассы для квадроциклов
СК и ФСБ провели обыски в следственном управлении ГУ МВД по Воронежской области
Экс-директора воронежского "Гауса" оставят под стражей еще на два месяца
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы кредитования по программе «Ипотечные каникулы» в 1,6 раза
Жительница Воронежа отдала 100 тысяч за "защиту от мошенников"