До сентября 2025 года 3,5 тысячи воронежцев переедут из аварийного жилья

СЕГОДНЯ 14:36 2019-04-10T14:36:35+03:00

Люди смогут улучшить свои жилищные условия за счет федеральной программы и средств региона

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В минувший вторник, 9 апреля, губернатор Александр Гусев подписал договор о предоставлении Фондом содействия реформированию ЖКХ финансовой поддержки, направленной на переселение граждан из аварийного жилья. Вместе с Александром Гусевым подпись на документе поставил генеральный директор государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин.

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ИСТОЧНИК KP.RU