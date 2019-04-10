До сентября 2025 года 3,5 тысячи воронежцев переедут из аварийного жилья
Люди смогут улучшить свои жилищные условия за счет федеральной программы и средств региона
.
Изменить размер текста:
В минувший вторник, 9 апреля, губернатор Александр Гусев подписал договор о предоставлении Фондом содействия реформированию ЖКХ финансовой поддержки, направленной на переселение граждан из аварийного жилья. Вместе с Александром Гусевым подпись на документе поставил генеральный директор государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин.
ИСТОЧНИК KP.RU