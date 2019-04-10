2019-04-10T14:29:52+03:00
Происшествия

В Воронеже инспекторы остановили пьяного скутериста без прав

Оказалось, что мужчина никогда не получал водительское удостоверение
Олег ИВАНОВ
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Вблизи АЗС на улице 9 Января сотрудники мотогруппы ДПС остановили водителя скутера. Мужчина был без мотошлема. Однако оказалось, что это не самое большое нарушение 37-летнего воронежца.

- При общении инспекторы ДПС заметили, что от мужчины исходит характерный запах алкоголя. Сотрудники предложили водителю пройти медосвидетельствование на состояние опьянения, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Оказалось, что скутерист действительно был пьян. Более того, у мужчины-то и водительского удостоверения не было, и он его никогда не получал.

За эти нарушения мужчине грозит арест на срок от десяти до пятнадцати суток или штраф в размере тридцати тысяч рублей. Скутер эвакуирован на специализированную штрафстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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