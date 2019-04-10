Вместе с волной тепла в Воронеж придут ливни и грозы

СЕГОДНЯ 14:34 2019-04-10T14:34:35+03:00

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В ближайшие дни Воронежская область попадет под влияние Черноморского циклона. Вместе с волной почти летнего тепла он принесет нам нестабильность погоды. Солнечная пора будет резко сменяться кратковременными ливнями и даже грозами.

- В ближайшие пару дней волна тепла выйдет на максимум — по всему региону столбики термометров приблизятся к отметке +20, в южных районах воздух может прогреться до +22, - сообщает портал Гисметео.

По данным синоптиков, в прошлом году первая весенняя гроза прогремела в Воронеже 19 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU