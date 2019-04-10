Вместе с волной тепла в Воронеж придут ливни и грозы
В регион приходит Черноморский циклон
Дожди сохранятся в регионе до конца рабочей недели.Фото: Елена ФЕДЯШЕВА
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В ближайшие дни Воронежская область попадет под влияние Черноморского циклона. Вместе с волной почти летнего тепла он принесет нам нестабильность погоды. Солнечная пора будет резко сменяться кратковременными ливнями и даже грозами.
- В ближайшие пару дней волна тепла выйдет на максимум — по всему региону столбики термометров приблизятся к отметке +20, в южных районах воздух может прогреться до +22, - сообщает портал Гисметео.
По данным синоптиков, в прошлом году первая весенняя гроза прогремела в Воронеже 19 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU