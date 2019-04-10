В воронежском микрорайоне ВАИ до вечера ограничили подачу воды

СЕГОДНЯ 13:49 2019-04-10T13:49:46+03:00

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Во дворе дома №125 по улице Циолковского – озеро. Но не из-за утреннего дождя. Вода набежала из аварийного водопровода диаметром 150 мм.

- Сообщение об утечке поступило в диспетчерскую службу ООО «РВК-Воронеж» вечером 9 апреля, но оперативно приступить к ремонту было невозможно, по причине припаркованных в месте пролегания трубопровода автомобилей, - комментирует директор по производству «РВК-Воронеж» Дмитрий Дедов. - В настоящее время место повреждения обнаружено. Причина – трещина в изношенном стальном трубопроводе, залегающем на глубине около двух метров.

На месте аварии работают бригады водоканала. К ликвидации повреждения привлекли всю необходимую технику, в том числе гидромолот и экскаватор.

В связи с работами пришлось временно ограничить водоснабжение ряда домов по улице Циолковского. Учитывая небольшой диаметр поврежденной трубы, водоканал обещает возобновить подачу воды до конца рабочего дня.

ИСТОЧНИК KP.RU