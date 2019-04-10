Жители микрорайона Воронежа снова пожаловались на вонь

СЕГОДНЯ 13:05 2019-04-10T13:05:14+03:00

В Тенистом женщина не может выйти из дома – от неприятного запаха усиливается аллергия

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В среду, 10 апреля, пожилая женщина, живущая в Тенистом, позвонила в редакцию и поделилась своей бедой – утром усилилась периодически возникающая в этом микрорайоне вонь, и поэтому она не может выйти из дома.

- У меня аллергия, и сразу как подышишь таким с позволения сказать воздухом, возникает отек, - рассказала Галина Ивановна. – В 2018 году власти нам говорили: потерпите, построим завод по переработке канализационных отходов, и запах исчезнет. После выборов разговоры о предприятии быстро затихли.

В «РВК-Воронеж» объяснили, что в усилении вони, вероятно, виновата… погода.

- Оборудование Правобережных очистных сооружений канализации функционирует в штатном режиме. В связи с потеплением и увлажнением илового осадка (утром 10 апреля прошел дождь – Ред.) возможно появление неприятного запаха с территории ранее действующих иловых карт, расположенных в Тенистом. Ситуацию может усугублять отсутствие ветра. В этих условиях брожение и окисление илового осадка, а также испарение жидкости приводит к временному усилению неприятных запахов.

ИСТОЧНИК KP.RU